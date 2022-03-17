15 ayda yüzde yüzün üzerinde artış

Ülkede pahalılık başını almış gidiyor, vatandaşın alım gücü ise düştükçe düşüyor. Akaryakıt, elektrik, tüp gaz, ekmek derken önceki gün süt ve süt ürünleri de 15 ayda 5’inci kez zamlandı.

Koop Süt 2021- 2022 fiyat karşılaştırma listesine göre, 15 ayda yapılan zamlardan en çok 1000ml Koop UHT Keçi Sütü ürünü etkilendi. 4 Ocak 2021 tarihinde 11 TL’ye satılan keçi sütünün fiyatı 15 ay içerisinde 16 Mart 2022 tarihinde yapılan 5’inci zammın sonunda yüzde 112.73 oranında artışla 23.40 TL’ye yükseldi.

Zamlardan en çok etkilenen süt çeşitleri arasında okul çağındaki çocukların beslenme saatleri için okulda tükettikleri ve geçmiş yıllarda da okullarda ücretsiz dağıtımı yapılan 200ml ebatlı Koop UHT yağlı ve yarım yağlı sütler ile yine özellikle çocukların vazgeçilmezi olan çilekli ve kakaolu süt çeşitleri oldu. 200 ml yağlı ve yarım yağlı Koop Süt 4 Ocak 2021 tarihinde 1.40 TL’ye satılırken, bu ürünlerin fiyatı 1 Temmuz tarihinde 1.60 TL, 17 Kasım 2021 tarihinde yapılan zamlarda 2.10 TL, 16 Aralık 2021 tarihinde 2.45 TL’ye yükseldi. 16 Mart 2022 tarihinde yapılan son zamlarda ise 15 ay içerisinde yüzde 139.29 artış oranı ile bu ürünlerin fiyatı 3.35 TL’ye yükseldi.

200 ml Koop UKT çilekli ve kakaolu süt çeşitlerinin ise 15 ay içerisinde fiyatları yüzde 173.33 oranında zamlandı. 200 ml çilekli ve kakaolu sütler 4 Ocak 2021 tarihinde 1.50 TL’ye satışa sunulurken, 1 Temmuz 2021 tarihinde bu ürünlerin fiyatı 1.75 TL, 17 Kasım tarihindeki zamda 2.65 TL, 16 Aralık 2021 tarihinde 3.10 TL ve önceki gün yapılan zamlar sonucu ise bu ürünlerin fiyatı 1 TL zamla 4.10 TL’ye yükseldi.

15 ay içerisinde yapılan zamlardan en çok etkilenen süt ürünü ise 1000 gr Koop Beyaz Peynir ile 500 gr Koper peynir oldu. 4 Ocak 2021 tarihinde fiyatı 41 TL olarak belirlenen 1000 gr Koop Beyaz Peynir’in fiyatı, 1 Temmuz 2021 tarihinde 45 TL’ye, 17 Kasım 2021 tarihinde 54 TL’ye, 16 Aralık 2021 tarihinde 63.50 TL’ye, 16 Mart 2022 tarihinde uygulanan zamla 75.50 TL’ye yükselirken, 15 aylık süreçte yüzde 84.15 oranında zamlanmış oldu.

500 gramlık Koper peynir ise 4 Ocak 2021 tarihinde 19 TL’ye satılırken, peynirin fiyatı 1 Temmuz 2021 tarihinde yapılan zamla 22 TL’ye, 17 Kasım 2021 tarihinde 25 TL’ye, 16 Aralık 2021 tarihinde 30 TL’ye, yapılan son zamlarda ise 35 TL’ye yükselerek 15 ayda yüzde 84.21 oranında zamlandı.

Koop-Süt’ün 2021-2022 ürün fiyat karşılaştırma listesine göre diğer süt ürünlerinin fiyatları ise şu şekilde;

1000 ml Koop UHT Yağlı Süt fiyatı 15 ayın sonunda yüzde 111.76 oranında zamlandı. 4 Ocak 2021 tarihinde fiyatı 6.80 TL olarak belirlenen 1000 ml Koop UHT Yağlı Süt’ün fiyatı, 1 Temmuz 2021 tarihinde 7.55 TL’ye, 17 Kasım 2021 tarihinde 9.20 TL’ye, 16 Aralık 2021 tarihinde 11.15 TL’ye, 16 Mart 2022 tarihinde ise 14.40 TL’ye yükseldi.

1000 ml Koop UHT Yarım Yağlı Süt’ün fiyatı 15 ayın sonunda uğradığı 5’inci zamla yüzde 111.59 oranında zamlanmış oldu. Buna göre, 4 Ocak 2021 tarihinde fiyatı 6.90 TL olarak belirlenen 1000 ml Koop UHT Yarım Yağlı Süt’ün fiyatı, 1 Temmuz 2021 tarihinde 7.65 TL’ye, 17 Kasım 2021 tarihinde 9.40 TL’ye, 16 Aralık 2021 tarihinde 11.35 TL’ye, 16 Mart 2022 tarihinde ise 14.60 TL’ye yükseldi.

1000 ml Koop UHT Yağsız Süt’ün fiyatı 15 ayda yüzde 111.03 oranında zamlandı. 4 Ocak 2021 tarihinde fiyatı 7.25 TL olarak belirlenen 1000 ml Koop UHT Yağsız Süt’ün fiyatı, 1 Temmuz 2021 tarihinde 8.35 TL’ye, 17 Kasım 2021 tarihinde 10.30 TL’ye, 16 Aralık 2021 tarihinde 11.90 TL’ye, 16 Mart 2022 tarihinde ise 15.30 TL’ye yükseldi.

1000 ml süt ürünleri arasında fiyatı en pahalı olan Koop Laktozsuz Süt 15 ayda yüzde 109.09 oranında zamlanarak fiyatı 16 Mart 2022 tarihinde yapılan son zamla 17.25 TL’ye yükseldi. 1000 ml Koop Laktozsuz Süt’ün fiyatı 4 Ocak 2021 tarihinde 8.25 TL, 1 Temmuz 2021 tarihinde 9.35 TL, 17 Kasım 2021 tarihinde 11.55 TL’ye, 16 Aralık 2021 tarihinde yapılan zamla 14 TL’ye yükselmişti.

200 ml Koop Laktozsuz Süt ürünü 15 ayda yüzde 132.35 oranında zamlandı. 4 Ocak 2021 tarihinde fiyatı 1.70 TL olarak belirlenen 200 ml Koop UHT Laktozsuz Süt’ün fiyatı, 1 Temmuz 2021 tarihinde 1.90 TL’ye, 17 Kasım 2021 tarihinde 2.60 TL’ye, 16 Aralık 2021 tarihinde 3 TL’ye, 16 Mart 2022 tarihinde ise 3.95 TL’ye yükseldi.

KOOP KREMA YÜZDE 40 ZAMLANDI

Koop UHT Krema 15 ayda yüzde 40 oranında zamlandı. 1000 ml kremanın fiyatı 4 Ocak 2021 tarihinde 25 TL olarak belirlenirken, kremanın fiyatı 15 ayda 10 TL zamlanarak 16 Mart 2022 tarihindeki zam ile birlikte 35 TL’ye yükseldi. 200 ml UHT krema 15 aylık zaman diliminde yüzde 45 oranında zamlanarak fiyatı 7.25’e yükseldi.

PEYNİR VE HELLİM ATEŞ PAHASI

Süt fiyatlarındaki artış ile birlikte süt ürünlerinin fiyatı da ateş pahası oldu. Öyle görünüyor ki, vatandaş bu fiyatlarla ne hellim ne de peynir yiyebilecek.

1 kilo Koop tuzlu hellim geçen yıldan bugüne yüzde 77.08 oranında, hellimin az tuzlu, diyet ve tuzsuz çeşidi yüzde 67.92 oranında zamlandı.

1 kilo Koop tuzlu hellimin fiyatı 4 Ocak 2021’de 48 TL olarak belirlenirken, 1 Temmuz 2021 tarihinde 53 TL’ye, 17 Kasım 2021 tarihinde 65 TL’ye, 16 Aralık 2021 tarihinde 77 TL’ye, yapılan son zamlarda ise 85 TL’ye yükseldi.

1 kiloluk Koop az tuzlu, diyet ve tuzsuz hellimin 4 Ocak 2021 tarihinde 53 TL olarak belirlenen fiyatı, 1 Temmuz 2021’de 58 TL’ye, 17 Kasım 2021’de 70 TL’ye, 16 Aralık 2021’de 81 TL’ye, 16 Mart 2022 tarihinde yapılan zamlarla 89 TL’ye yükseldi.

1 kilo delikli peynir 15 ayda yüzde 73.91 oranında zamlanarak fiyatı 160 TL’ye yükseldi. 4 Ocak 2021 tarihinde 92 TL’ye satılan delikli peynirin fiyatı, 1 Temmuz 2021 tarihinde 105 TL, 17 Kasım 2021 tarihinde 123.50 TL, 16 Aralık 2021 tarihinde 139.50 TL olarak satılıyordu.

800 gr ve 2 kiloluk eritme peynirlerde de 15 ayda yüzde 44 ve yüzde 46.15 oranında zam meydana geldi. 4 Ocak 2021 tarihinde fiyatı 25 TL olarak belirlenen 800 gr tost peynirinin fiyatı son yapılan zamlarda 36 TL’ye yükseldi. 2 kiloluk tost peynirinin fiyatı da 15 ayda 65 TL’den 95 TL’ye yükseldi.

15 ayda 400 gram taze kaşar yüzde 75.68 oranında, 800 gram taze kaşar yüzde 72.94 oranında, 2 kilo taze kaşar ise yüzde 81.25 oranında zamlandı. 4 Ocak 2021 tarihinde fiyatı 18.50 TL olarak belirlenen 400 gram taze kaşar, son yapılan zamlarda 32.50’ye, 35.85 TL olarak satılan 800 gram taze kaşarın fiyatı 62 TL’ye, 80 TL’ye satılan 2 kiloluk taze kaşarın fiyatı 15 ayın sonunda 145 TL’ye yükseldi.

4 Ocak’ta fiyatı 11 TL olarak belirlenen 250 gramlık krem peynirin fiyatı, 1 Temmuz 2021’de yapılan zamlarla 12 TL’ye,17 Kasım 2021’de 14 TL’ye, 16 Aralık 2021 tarihinde 15 TL’ye, 16 Mart 2022’de yapılan zam ile de 16.50 TL’ye yükseldi.

HABER- KAYNAK : Kıbrıs Postası https://www.kibrispostasi.com/c50-EKONOMI/n415292-vatandas-sut-ve-sut-urunlerinin-yanina-yanasamayacak