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15 dönümlük makilik alan yandı

Tatlısu’da 15 dönümlük makilik alanın yanmasına piknik ateşinin sebep olduğu bildirildi.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:12
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15 dönümlük makilik alan yandı

Tatlısu’da  15 dönümlük makilik alanın yanmasına piknik ateşinin sebep olduğu bildirildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı,  dünkü yangınla ilgili açıklama yaptı.

Kaçak pikniğin orman yangınına sebebiyet verdiği kaydedilen açıklamada, yangında 15 dönümlük makilik alan içerisinde bulunan harup, zeytin, ardıç ve şinya ağaçlarının  yandığı belirtti.

Bakanlık açıklamasına göre, piknik yapan kişilerin, yaktıkları  ateşin yayılmasının ardından, canlı ateşi söndürmeden ve yetkililere haber vermeden olay yerinden kaçtıkları öğrenildi.

Tatlısu’da Zambak Tatil Köyünün üst bölümünde yer alan özel  alanda çıkan yangına Orman Dairesi ekipleri, İtfaiye ekipleri, Tatlısu Belediyesi, Mersinlik Muhtarlığı ile bölge halkı da traktör ve su tankerleri ile müdahale etmişti.

Yangının söndürülmesi çalışmalarına 6 orman itfaiye aracı, 1 dozer,  2 polis itfaiye aracı, kepçeler ve su tankerleri  katıldı.

Yetkililer vatandaşlardan, orman alanından ayrılan şüpheli araçların plakalarının, Alo 177 ve Alo 155 numaralı telefonlara bildirmelerini istedi.

Anahtar Kelimeler:
TatlısuYangın
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