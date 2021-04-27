15 gün cezaevinde bekleyecekler

(Kamalı Haber)

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Günay Çorba, zanlılar Fortune Chukwuebuka Joel Igwılo ve Adebayo Levy Harrıson’un “KKTC’de izinsiz ikamet etme” suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Çorba, Gönyeli’deki bir ikametgâhta 20 Nisan 2021 tarihinde, saat 20. 30 raddelerinde Bakanlar Kurulu’nun Covid- 19 hastalığı kapsamında almış olduğu kararlara aykırı hareket ettiğini belirterek, tutuklanan zanlıların muhaceret izinleri hakkında da araştırma yapıldığını kaydetti.

Yapılan araştırmalarda zanlı Fortune Chukwuebuka Joel Igwılo’nun 30 Eylül 2018 tarihinden itibaren, zanlı Adebayo Levy Harrıson’un ise 18 Ekim 2013 tarihinden itibaren ülkede ikamet izinsiz olarak kaldığının anlaşıldığını dile getiren Çorba, soruşturmanın tamamlanmış olması nedeniyle zanlıların Mahkemenin uygun göreceği bir süreyle Merkezi Cezaevi’nde beklemesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların ülkede uzun bir müddet ikamet izinsiz olarak kaldığını ve zanlı Harrıson’un bu süre içerisinde çalıştığı yerlerin araştırılması gerektiğini dile getirirken, zanlıların davaları görüşülünceye kadar 15 günü geçmeyecek bir süreyle Merkezi Cezaevi’nde beklemesine emir verdi.