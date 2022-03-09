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15 gün cezaevine gönderildi

Ülkede kaçak olarak ikamet ettiği tespit edilen zanlı Praise Ugonna Chucwuma tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

09 Mart 2022 Çarşamba 12:07
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15 gün cezaevine gönderildi
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(Kamalı Haber)

Ülkede kaçak olarak ikamet ettiği tespit edilen zanlı Praise Ugonna Chucwuma tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ortunç Özbaylı, olguları aktardı.

Polis, zanlı Praise Ugonna Chucwuma’nın KKTC’de ikamet izinsiz bulunmak suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 08.03.2022 tarihinde saat 08.30’da 08.03.2022 tarihinde saat 08.30 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi'ne bağlı bir polis ekibi tarafından Lefkoşa Tatlısu Sokak İrfan 12 Apartmanı içerisindeki merdiven boşluğunda tespit edilen şahsın yapılan kimlik kontrolünde adının Praise Ugonna Chukwuma olduğu ve yapılan muhaceret kontrolünde 22.05.2021 tarihinden itibaren KKTC'de ikamet izinsiz olduğu tespit edilerek suçüstü gereği tutuklandığını anlattı.

Polis, mesele ile ilgili olarak KKTC İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi ve PGM Muhaceret Şubesi'nden ifadeler ve gereken dökümler temin edildiğini ve zanlının KKTC'de herhangi bir yasal statüsünün olmadığı tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının Nijerya uyruklu olduğunu ve ülkede herhangi bir yasal bağı bulunmadığını belirtip, yürütülen tahkikatımız tamamlandığını belirtti.

Polis, zanlının serbest kalması halinde yasal olmayan yollardan ülkeden ayrılmaya çalışmasının kuvvetle muhtemel olduğundan zanlının davalarında hazır bulunması için merkezi cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 15 gün aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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