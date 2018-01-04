15 günlük çalışma 8 Ocak'ta başlıyor

Kermiya Pompa İstasyonu’na Gönyeli’den gelen kanalizasyon ana hattı, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Gönyeli Belediyesi işbirliğiyle yenilenecek.



LTB’den yapılan açıklamaya göre, Hizmet Sokak ile Yavuz Konnolu Caddesi’nde gerçekleştirilecek çalışmalara 8 Ocak Pazartesi günü saat 08:15’te başlanacak.



Yaklaşık 15 gün sürmesi planlanan çalışmalar kapsamında Hizmet Sokak ile Yavuz Konnolu Caddesi kısmen trafiğe kapatılacak.



Çalışmalar süresince sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.