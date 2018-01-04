Kermiya Pompa İstasyonu’na Gönyeli’den gelen kanalizasyon ana hattı, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Gönyeli Belediyesi işbirliğiyle yenilenecek.
LTB’den yapılan açıklamaya göre, Hizmet Sokak ile Yavuz Konnolu Caddesi’nde gerçekleştirilecek çalışmalara 8 Ocak Pazartesi günü saat 08:15’te başlanacak.
Yaklaşık 15 gün sürmesi planlanan çalışmalar kapsamında Hizmet Sokak ile Yavuz Konnolu Caddesi kısmen trafiğe kapatılacak.
Çalışmalar süresince sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
15 günlük çalışma 8 Ocak'ta başlıyor
Kermiya Pompa İstasyonu’na Gönyeli’den gelen kanalizasyon ana hattı, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Gönyeli Belediyesi işbirliğiyle yenilenecek.
Kermiya Pompa İstasyonu’na Gönyeli’den gelen kanalizasyon ana hattı, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Gönyeli Belediyesi işbirliğiyle yenilenecek.