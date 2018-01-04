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15 günlük çalışma 8 Ocak'ta başlıyor

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Kermiya Pompa İstasyonu’na Gönyeli’den gelen kanalizasyon ana hattı, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Gönyeli Belediyesi işbirliğiyle yenilenecek.

04 Ocak 2018 Perşembe 12:35
15 günlük çalışma 8 Ocak'ta başlıyor
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Kermiya Pompa İstasyonu’na Gönyeli’den gelen kanalizasyon ana hattı, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Gönyeli Belediyesi işbirliğiyle yenilenecek.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Hizmet Sokak ile Yavuz Konnolu Caddesi’nde gerçekleştirilecek çalışmalara 8 Ocak Pazartesi günü saat 08:15’te başlanacak. 

Yaklaşık 15 gün sürmesi planlanan çalışmalar kapsamında Hizmet Sokak ile Yavuz Konnolu Caddesi kısmen trafiğe kapatılacak.

Çalışmalar süresince sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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