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15 günlük turist vizesiyle geldi 5 yıldır kaçak yaşıyor

21 Eylül 2019 Cumartesi 11:48
15 günlük turist vizesiyle geldi 5 yıldır kaçak yaşıyor

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen rutin muhaceret kontrolünde ülkede kaçak olduğu tespit edilen zanlı Maju Camara tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ömer Savran olayla ilgili bulguları aktardı. Savran huzurda bulunan zanlı Maju Camara’nın ülkemize 27 Temmuz 2014 tarihinde 15 günlük turist vizesi ile giriş yaptığını ancak vizesi dolmasına rağmen çıkış yapmayarak ülkede kaçak olarak kaldığının tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının ülkede kaldığı süre içerisinde ne yaptığının araştırılması gerektiğini ayrıca sınır dışı işlemleri için süreye ihtiyaç olduğunu belirterek ilk etap da 3 gün soruşturma maksatlı poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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VizeTurist5YılKaçak
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