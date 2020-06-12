15 Haziran'a kadar uzatıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci Seçme, Yerleştirme ve Burs Sistemi başvurularının yoğun talep nedeniyle 15 Haziran Pazartesi günü, saat 23:59’a kadar uzatıldığı açıklandı.

DAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, DAÜ’nün, yaşanan pandemi sürecini de göz önüne alarak, bu yıl Öğrenci Seçme, Yerleştirme ve Burs Sistemi çerçevesinde, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği programları hariç, diğer programlara çevrimiçi (online)başvuru ile lise not ortalamalarına göre öğrenci aldığı hatırlatılarak, 1800’ü aşkın başvurunun yapıldığı sistemde talepler gelmeye devam ettiğinden dolayı başvuruların 15 Haziran Pazartesi gününe kadar uzatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, hem başvurularını tamamlamamış olan hem de yeni başvuru yapacak olan öğrencilerin söz konusu tarihe kadar online olarakwww.emu.edu.tr/tr linkini tıklayarak yapılabilecekleri hatırlatıldı.

DAÜ Öğrenci Seçme, Yerleştirme ve Burs Sistemi’ne, KKTC uyruklu (çift uyruklular dahil), KKTC’de veya KKTC dışında örgün eğitim veren lise veya dengi bir okul mezunu veya mezun adayı öğrenciler ile lise öğrenimini kesintisiz (4 yıl) KKTC’de örgün eğitim veren bir eğitim kurumunda tamamlayarak mezun olan veya olacak olan TC vatandaşı öğrenciler ücretsiz olarak başvurularını www.emu.edu.tr adresinde yer alan DAÜ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi’ne yapabiliyor.



Başvurular ile ilgili yerleştirme sonuçları ise 19 Haziran tarihinde açıklanacak.