15 Haziran’da İstanbul’a, 16 Haziran’da Ankara’ya tahliye seferi

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, 15 Haziran Pazartesi günü Ercan Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na, 16 Haziran Salı Günü ise Ankara Esenboğa Havalimanı’na charter sefer düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

Ercan Havalimanı’ndan 15 Haziran 2020 Pazartesi günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ve 16 Haziran 2020 Salı günü Ankara Esenboğa Havalimanı’na birer charter uçak seferi düzenlenmesi planlanmaktadır.

Uçakta koltuk sayısı sınırlı olduğundan ilk başvuranların biletlemesi yapılacaktır.

Vatandaşlarımız bilet satın almak için irtibat bilgileri aşağıda belirtilmiş olan ilgili firmaya başvurmalıdır.

Covid-19 belirtisi gösteren vatandaşlarımız kesinlikle uçağa alınmayacaktır.

Bu sefer ile seyahat eden vatandaşlarımızın yanlarında yeterli sayıda maske bulundurmaları gerekmektedir.

Anılan havalimanlarında ülkemize giriş öncesinde makamlarımızca gerekli sağlık kontrolü yapılacaktır.

Bilet satın almak için ilgili şirkete ait irtibat ve internet sitesi bilgileri:

0 392 650 44 99

0 533 830 31 31

0 533 820 39 07

0 533 829 44 78

0 533 829 77 05

www.turna.com

Biletler, KITSAB üyesi tüm seyahat acentalarından da

alınabilecektir.

Saygıyla duyurulur.