15'i yerel 22 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 4179 olup, 15'i yerel 22 pozitif vakaya rastlanmış 56 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 15 kişi ise yerel vakadır.
9 kişi Lefkoşa, 2 kişi Gazimağusa, 3 kişi Girne, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Gönyeli-5/ Yakındoğu Bulvarı-1/ Haspolat-1/ Hamitköy-2
Girne
Girne Merkez-2 / Edremit-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-1 / Sakarya-1
Güzelyurt
Yukarı Bostancı-1
14 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 4179
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5
Yerel Vaka Sayısı: 15
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 56
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.091.211
Toplam Vaka Sayısı: 6840
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6345
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 462
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 28
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 417
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 16
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1