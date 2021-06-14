15'i yerel 25 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7940 olup,15'i yerel 25 pozitif vakaya rastlanmış, 27 kişi taburcu edilmiştir.
4 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 6 kişi daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olup, bu süreç içerisinde gözetim altında bulunmaktaydı. 15 kişi ise yerel vakadır.
5 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Ortaköy-1/ Beyköy-1 / Surlariçi-1/ Meriç-1/ Gönyeli-1
Girne
Girne Merkez-6 / Karakum-1
Gazimağusa
Akdoğan-1/ Karakol-1
Güzelyurt
Kalkanlı -1
14 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7940
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6
Yerel Vaka Sayısı: 15
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 27
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.331. 219
Toplam Vaka Sayısı: 7585
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7316
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 235
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 205
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 5
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2