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15'i yerel 33 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 9321 test yapıldı, 15'i yerel 33 pozitif vakaya rastlandı, 17 kişi taburcu edildi"

11 Haziran 2021 Cuma 18:49
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15'i yerel 33 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9321 olup, 15'i yerel 33 pozitif vakaya rastlanmış, 17 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 16 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 15 kişi ise yerel vakadır. 

3 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Haspolat-2/ Demirhan-1 

Girne 

Girne Merkez-3 / Aşağı Girne-1/ Yukarı Girne-1/ Boğazköy-1/ Çatalköy-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-1 

Lefke 

Lefke Merkez-2 / Gemikonağı-2 


11 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9321  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 33 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16  

Yerel Vaka Sayısı: 15 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17   

Bugün Kaybedilen Hasta:   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.309.770 

Toplam Vaka Sayısı: 7526 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7247 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 245 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22    

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 214    

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 7    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 
 

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KKTC
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