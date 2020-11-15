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15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı tören ve etkinliklerle kutlanıyor...

15 Kasım 2020 Pazar 09:30
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15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı tören ve etkinliklerle kutlanıyor

Resmi kutlamalar dün saat 12.00’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Bayrak Radyo Televizyon’undan yapacağı konuşma ile başladı

Aynı anda 21 pare top atışı yapıldı. 

Anavatan Türkiye de her zaman olduğu gibi bu yıl da coşkumuza ortak oluyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın (Pazar) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelecek.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise dün ülkemize geldi..

Gün dolayısıyla bugün Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Mezarı; Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarındaki inşaat nedeniyle TMT Anıtı’nda törenler gerçekleştirilecek.

Bu yılki tören ve etkinliklerde, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafe ve maske takılması kurallarına uyulması zorunlu olacak. 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı yarın ise gün boyu tören ve etkinlikler yapılacak…

Lefkoşa Atatürk Anıtı’ndaki tören saat 12.00’de, Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmi geçit töreni saat 12.30’da, Lefkoşa Şehitler Anıtı’ndaki tören ise saat 08.00’de başlayacak.

Başkent Lefkoşa’nın yanısıra tüm ilçelerde de tören düzenlenecek. Geçitkale ve Boğaziçi şehitleri de pazar günü törenle anılacak. 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı coşkusuna Anavatan Türkiye de ortak olacak.

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