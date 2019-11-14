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15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Mersin'de de kutlanacak

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı, Mersin’de de kutlanacak.

14 Kasım 2019 Perşembe 10:08
15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Mersin'de de kutlanacak

KKTC Mersin Başkonsolosluğu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36. kuruluş yıldönümü nedeniyle yapılacak kutlama programını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda kutlamalar 09.30’da Mersin Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk konmasıyla başlayacak. Törende daha sonra saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Şiirin ardından KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli konuşma yapacak.  Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi de törende gösteri sunacak.

Kutlamalar çerçevesinde, 11.00-12.30 saatleri arasında KKTC Mersin Başkonsolosu Mendeli KKTC Mersin Başkonsolosluğu’nda tebrik kabul edecek.

KKTC MERSİN BAŞKONSOLOSU ZALİHE MENDELİ'NİN KUTLAMA MESAJI

KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli  yayımladığı kutlama mesajında, Kıbrıs Türk halkının, çatısı altında özgürce yaşamakta olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne; yoktan bir vatan yaratan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinden aldığı ilhamla, yıllarca Rum-Yunan hegemonyasına karşı cesaretle direnerek verilen mücadelelerin ardından kavuştuğunu belirtti.

“Kıbrıs Türk Halkı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile meşru haklarından feragat edemeyeceğini, kendi yönetiminden, siyasi eşitliğinden, o Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçemeyeceğini ve azınlık olarak yaşamayı kabul etmeyeceğini kanıtlamıştır” diyen Mendeli, KKTC’nin demokratik kurumları ve hukukun üstünlüğüne dayalı devlet yapısıyla, özgürlükçü ve katılımcı geleneğiyle yaşamakta ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de desteğiyle her geçen gün kalkınmakta olduğunu kaydetti.

Kıbrıs müzakerelerine değinerek, Kıbrıs Türk tarafının, bundan böyle ucu açık, sonuçsuz, takvimsiz, Kıbrıslı Türklerini aynı şekilde sürüncemede bırakacak, yıllarca sürecek yeni bir müzakere sürecinin parçası olmayacağını da vurgulayan Mendeli, Türkiye Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerini hem kendi kıta sahanlığındaki haklarının korunması, hem de Kıbrıslı Türklerin adanın hidrokarbon kaynakları üzerindeki asli haklarının korunması amacıyla ve “varsa bulacağız” sloganıyla çalışma yürüttüğünü vurguladı.

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15 Kasım
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