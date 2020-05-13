15. KIBRIS İPEK KOZA FESTİVALİ 22-23 MAYIS’TA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞECEK

Lefkoşa, 13 Mayıs 20 (TAK): Girne Belediyesi, Beylerbeyi Muhtarlığı, ve Yeşil Barış Hareketi işbirliğinde bu yıl “Üretim” temasıyla , sosyal medya üzerinden gerçekleşecek festivalle ilgili olarak bugün Girne Belediyesi Hizmet Binasında basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısına Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Beylerbeyi Muhtarı Niyazi Engin, Yeşil Barış Hareketi genel Sekreteri Doğan Sahir katıldı.

Girne Belediyesi, Kıbrıs İpek Koza Festivalinin devamlılığına katkı sağlamak amacıyla konsept değişikliği yaparak 15. Kıbrıs İpek Koza Festivalini , bu yıl 22-23 Mayıs’ta, sosyal medya üzerinden gerçekleştirmeyi kararlaştırdı.

SAHİR: SAĞLIK, İNSAN VE ÇEVRE BİRBİRİYLE SIKI İLİŞKİ İÇİNDE

Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir, Kıbrıs İpek Festivali’nin Covid 19 salgını nedeniyle bu yıl sosyal medya üzerinden gerçekleştirileceğini belirterek sağlık, insan ve çevre konularının birbiriyle sıkı ilişki içinde olduğuna vurgu yaptı.

Akdenizin en önemli noktasında yer alan ve kültürlerin harmanlandığı bir yer olan Kıbrıs’ta göç, savaş ve yaşam kavgaları nedeniyle insanların doğadan ve kültüründen uzaklaştığını dile getiren Sahir, eko festivalleri, ülkenin yok olmaya yüz tutan Kıbrıs lalesi, dut ağaçları ,İpek Koza yetiştiriciliği ve İşçiliği gibi değerlerini yaşatmak, bu değerleri geleceğe taşıyarak, ekonomik ve turistik değer elde etmek için düzenlediklerini kaydetti.

ENGİN: İPEK-KOZA İŞLERİ SADECE FESTİVALLERDE DEĞİL YIL BOYU TANITILMALI

Beylerbeyi Muhtarı Niyazi Engin ise, Corona Virüs salgınının tüm dünyada bu gibi organizasyonları olumsuz etkilediğine vurgu yaparak, bu yıl daha geliştirerek, yeniliklerle düzenlemeyi planladıkları festivali, sosyal medya üzerinden gerçekleştirmek durumunda kaldıklarını kaydetti.

Festivali buna rağmen renkli ve güzel bir programla hayat bulacağını belirterek, dünyada ve ülkede takip edilmesini dileyen Engin, ipek koza işlerinin Beylerbeyinde, sadece festival dönemlerinde değil yıl boyunca sergilenmesi tanıtılması , satışının yapılması ve turistlerle buluşturulması için çalışma yapacaklarını kaydetti.

GÜNGÖRDÜ: FESTİVALİ SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRME KARARI ALDIK

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, Covid 19 salgını nedeniyle festival gibi organizasyonların tüm dünyada askıya alındığını anımsatarak, festivalin kesintiye uğramaması için, konsept değişikliğine giderek sosyal medya üzerinden gerçekleştirme kararı aldıklarını kaydetti.

Festivalin bu yıl standlar kurularak köy meydanında kutlanamayacağını ancak, dolu dolu bir içerikle sosyal medyadan gerçekleşeceğini dile getiren Güngördü, yapacakları çalışmalarla,bundan sonra yıl boyunca, köyü ziyaret eden herkesin, ipek koza el işlerine ulaşmasını sağlayacaklarını dile getirdi.

Bir yılı aşkın süredir, ipek koza işleriyle ilgili kooperatif kurulması için önemli adımlar atıldığını belediyenin kooperatife katkısının ne olacağı, kurucu üyelerin kimler olacağının belirlendiğini söyleyen Güngördü, kooperatifin kurulma aşamasına geldiğini kaydetti.

Güngördü konuşmasının sonunda festivalin içeriğiyle ilgili bilgi vererek , festivalin bu günlere gelmesine emek veren herkese teşekkür etti.

FESTİVAL PROGRAMI

Festival 22 Mayıs Cuma günü 15.00’da facebook üzerinden , Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Beylerbeyi Muhtarı Niyazi Engin, Yeşil Barış Hareketi genel Sekreteri Doğan Sahir’in video mesajlarıyla başlayacak.

Cuma günü, İpek Böcekçiliğinin ve İpek Kozasının Kıbrıs’taki tarihi, geçmişten günümüze Kıbrıs İpek Koza Festivali slayt gösterisi, Ülkede İpek Koza ve İpekböceği Yetiştiriciliği , Kıbrıs ve Dut Ağacı ’Kıbrıs’ta geleneksel ipekböcekçiliği ve çeyiz geleneği” konulu sunum, salyt ve video gösterimleri , “Kozamı Örüyorum”adlı kısa filmin gösterimi ve Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu’nun İkinci Cadde’nin Mahkumu “adlı oyununun video gösterimi yer alacak.

23 Mayıs Cumartesi16.00’dan itibaren,Karikatürist Musa Kayra’nın , “İpekböceği ve Corona”video sunumu, Girne belediyesi Çocuk Meclisinin “İpekböceği’nin dönüşümü”konulu kısa video sunumu, “Dut Meyvesinin sağlığa faydaları”konulu sunum ve Kıbrıslı Şairlerin şiir dinletisi yer alacak.

Saat 17:00 ‘de Sunum: Dut Meyvesinin Sağlığımıza Faydaları Naile SOYEL - Gıda Mühendisi (Video) Saat 17:30’da Şiir Dinletisi: Kıbrıs’lı Şairlerden Şiirler: Gülşen Şenderin , Hasibe Şahoğlu, Yıltan Taşçı, Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu, Altay Akalın, Turgay Akalın, Ahmet Ömerağa (Video) Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği İşbirliğinde gerçekleşecek.

19.00da KKTC Cumhrubaşkanlığı Senfoni Orkestrası –Sıla4 ‘ün 6 Eylül 2019 Girne Amfitiyatro konserinin tekrarı gösterilecek ve festival, Gancelli Grubu Girne Amfitiyatroda seyircisiz olarak gerçekleştireceği , canlı yayınlanacak konserle sona erecek.

(FG) PROGRAM EK OLARAK DA VERİLMİŞTİR