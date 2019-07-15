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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, bugün KKTC’de de kutlanacak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, bugün KKTC’de de kutlanacak.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:27
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, bugün KKTC’de de kutlanacak

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nde bugün saat 11.00’de gün dolayısıyla basın toplantısı düzenlenecek.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Türk Şehitleri Abidesi’nde saat 17.00’de gün dolayısıyla tören düzenlenecek.

Törende anıta çelenk sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Gün dolayısıyla saat 18.00’de ise Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde “15 Temmuz Şehitleri Anma ve Milli Birlik Sergisi” açılacak, saat 18.30’da da “The Network” adlı belgesel gösterimi gerçekleştirilecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Lefkoşa Hala Sultan Camii’de Yatsı Namazı’nı takiben saat 21.45’de “15 Temmuz Şehitlerini Yad” programı yer alacak.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
15TemmuzHaberKıbrısKKTC
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