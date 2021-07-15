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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitler anıldı

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Bugün Türkiye’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün  gerçekleştirdiği darbe girişimin beşinci yıldönümü. Darbenin yıldönümünde Türkiye’de düzenlenen anma törenlerinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde  de Boğaz Şehitliği’nde şehitler için anma töreni düzenlendi.

15 Temmuz 2021 Perşembe 14:41
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitler anıldı

Anma törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı.

Çelenklerin anıta sunulması ile başlayan törende, saygı duruşu ve istikal marşı eşliğinde bayraklar gönlere çekildi.

Törende konuşan Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, 15 Temmuz 2016’da Fettullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, vatandaşlar ve Güvenlik güçleri tarafından bertaraf edildiğini söyledi.

Türkiye’yi esaret altına almak isteyen terör örgütü FETÖ’nün gerçek yüzünün 15 Temmuz gecesi ortaya çıktığını kaydeden Büyükelçi Başçeri, “terör örgütünün devletimize yönelik yarattığı bu büyük tehditin ortadan kaldırılmasında en önemli pay milletimizindir” dedi.

Başçeri “milli irade üzerindeki vesayet zincirlerinin kırıldığı 15 Temmuz’da milletimiz meşru seçimleri üzerinde başka hiçbir güç tanımayacağını ve Türkiye’nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya gösterdi. O gece türk milleti kadını, erkeği, genci ve yaşlısı ile iradesine, geleceğini ve devletine sahip çıktı.” Diye konuştu.

15 Temmuz gecesi Türk Silahlı Kuvvetlerinin emir komuta zincirine sadık kalan kahraman askerler ve halkın mücadelesinde 251 vatandaşın şehit düştüğünü, 2 binden fazla vatandaşın ise yaralandığını hatırlatan Büyükelçi Başçeri, şehitleri anmak ve gazilere minnet duygularını ifade etmek üzere 15 Temmuz’un Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak anıldığını belirtti.

“Birlik ve bütünlüğümüzü göstermenin en güzel nişanesinin bugün burada hepbirlikte olmamız olduğunu değerlendiriyorum” diyen Başçeri, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşun hainlerin yenilgiye uğratılmasının ve demokrasi zaferinin beşinci yıl dönümü sebebi ile biraraya geldiğimiz bugün Türkiye’nin başta dış politika, enerji, savunma, ulaştırma, altyapı, teknoloji, uzay, havacılık, eğitim, sağlık gibi alanlardaki atılımlarının 15 temmuz’da verilen mücadelenin devamı niteliğinde olduğunu bir kere daha en güçlü ifadelerle vurgulamak istiyorum. Bugün Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta hem Kıbrıs Türk halkının hem Türkiye’nin hak ve çıkarlarının korunması için gösterilen kararlı duruşun arkasında da 15 Temmuz’da verilen mücadelenin devamının olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ülkemizin müreffeh geleceği için mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir.”

Şehitler için duaların okunduğu tören, Şehitliklere çiçeklerin sunulması ile son buldu.
        
        

Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü
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