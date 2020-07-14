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15 Temmuz KKTC'de de anılacak

Türkiye'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle KKTC'de tören ve anma etkinlikleri düzenlenecek

14 Temmuz 2020 Salı 19:55
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15 Temmuz KKTC'de de anılacak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yarın KKTC’de de tören ve anma etkinlikleri düzenlenecek.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nin koordinasyonunda gerçekleştirilecek program çerçevesinde, ilk tören saat 09.30’da Boğaz Şehitliği’nde yer alacak. Törenin ardından saat 10.00’da, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan 251 Türk vatandaşı anısına 251 fidan dikilecek.
 
Etkinlikler çerçevesinde Lefkoşa Hala Sultan Cami’nde saat 19.30’da “15 Temmuz Şehitleri Anma ve Milli Birlik Sergisi”nin açılışı yapılacak.

Camide akşam namazını takiben saat 20.30’da “15 Temmuz Şehitlerini Yad Programı” düzenlenecek ve şehitler için dua edilecek.

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