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15. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali devam ediyor

15. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali devam ediyor.

23 Nisan 2019 Salı 11:04
15. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali devam ediyor
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Festivalde, yarın akşam, Flüt sanatçısı Pamir Kolat ile Piyanist Deniz Kuvandık Festival çerçevesinde Flüt - Piyano Resitali sunacak.
Resitalde Pamir Kolat ve Deniz Kuvandık, Flüt ve Piyano için yazılmış seçkin yapıtlardan; Doppler Fantasia Pastorale Hongroise, Dutillieux Sonatine ve Prokofiev Flute Sonata yorumlayacaklar.

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Festival 26 Nisan akşamı Polonyalı Piyanist Marek Drewnowski & Chopin Solistlerinin yer alacağı konser ile devam edecek.
Bellapais Manastırı’nda yer alan tüm konserler saat 20.30’ da başlıyor.
Biletler, Deniz Plaza’lar, Dome Hotel, Bellapais Bilet Ofisi ve Konser girişlerinden temin edilebilecek. Online Bilet, biletfest.com’ da.

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Anahtar Kelimeler:
Bellapais
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