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15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar

15 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen H.Ç. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Kemal Berro olguları aktardı.

29 Ekim 2022 Cumartesi 19:15
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15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar



Berro, zanlının 2022 yılı Ağustos ayı içerisinde bir akrabasının 15 yaşındaki kızına cinsel istismar suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının söz konusu tarihte 15 yaşındaki kıza 5 kez ayrı zamanlarda cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının kız çocuğunun kalçalarına penisini dayayıp sürttüğünü, göğüslerini ve kalçalarını okşadığını ifade etti. Polis, kızın okulların açılmasıyla yaşananları sınıf arkadaşına anlattığını, olayın böylelikle ortaya çıktığını söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, ifadesinde suçu işlediğine dair beyanlar görüldüğünü ve zanlının tutuklandığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, kızın barış ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde kontrolden geçirildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını ifade ederek, 5 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

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