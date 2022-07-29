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15 Yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulundu!

Girne’de tecavüz suçu işlediği iddia edilen U.S.(29) yeniden mahkemeye çıkarıldı. 

29 Temmuz 2022 Cuma 19:41
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15 Yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulundu!
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Polis memuru Cemal Şanlıer, zanlının 25 Temmuz’da Alsancak’ta dövme yapmayı öğrenmek üzere yanına gelen 15 yaşındaki kızın cinsel organını okşayarak cinsel saldırı suçunu işledikten sonra orak seks yaptırarak cinsel tecavüz suçunu işlediğini söyledi.

Zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını, hakkında soruşturma başlatıldığını belirten polis, şikâyetçi kızın Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kontrolden geçirildiğini, doktor raporunun beklendiğini açıkladı. 

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu belirterek, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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