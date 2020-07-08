15 yaşındaki çocuk inşaattan düştü!

Gemikonağı'nda bugün 15 yaşındaki genç yapımı devam eden inşaatın birinci katından düşerek ağır yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, Mustafa Sert saat 14.40'ta Salahi Mehmet Sokak üzerinde, Gerçek İnsaat tarafından yapımı devam eden inşaatın birinci katının balkonunda bulunduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü.

Olayda yaralanan Sert kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.