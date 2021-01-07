15 YAŞINDAKİ ELA ARANIYOR !

Bugün Sabah Saatlerinde Not Bırakarak Evden Ayrılan 15 Yaşındaki Ela Kılıç Her yerde Aranıyor.
Genç Kızı Görenlerin En Yakın Polis Karakoluna veya Aşağıdaki Numaraya Haber Vermesi Önemle Rica Olunur
İzzet Kılıç: 0548 854 34 34
Bugün Sabah Saatlerinde Not Bırakarak Evden Ayrılan 15 Yaşındaki Ela Kılıç Her yerde Aranıyor.
Bugün Sabah Saatlerinde Not Bırakarak Evden Ayrılan 15 Yaşındaki Ela Kılıç Her yerde Aranıyor.
Genç Kızı Görenlerin En Yakın Polis Karakoluna veya Aşağıdaki Numaraya Haber Vermesi Önemle Rica Olunur
İzzet Kılıç: 0548 854 34 34