Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...

15 YAŞINDAKİ ELA ARANIYOR !

Bugün Sabah Saatlerinde Not Bırakarak Evden Ayrılan 15 Yaşındaki Ela Kılıç Her yerde Aranıyor.

07 Ocak 2021 Perşembe 11:23
1883 Okunma
15 YAŞINDAKİ ELA ARANIYOR !

Bugün Sabah Saatlerinde Not Bırakarak Evden Ayrılan 15 Yaşındaki Ela Kılıç Her yerde Aranıyor.

Genç Kızı Görenlerin En Yakın Polis Karakoluna veya Aşağıdaki Numaraya Haber Vermesi Önemle Rica Olunur

İzzet Kılıç: 0548 854 34 34

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskele’de inşaat malzemesi hırsızlığı!
İskele’de inşaat malzemesi hırsızlığı!
Gündoğan ailesi, KKTC’deki yetkililerden yardım bekliyor
Gündoğan ailesi, KKTC’deki yetkililerden yardım bekliyor
'Her şey normalmiş gibi davranmayı bırakın'
'Her şey normalmiş gibi davranmayı bırakın'
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim