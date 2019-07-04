15 yaşındaki Hasan Kusetoğulları bugün defnedilecek

Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi Bilişim Teknolojisi Bölümü öğrencisi Kusetoğulları için bugün Nergisli Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek.
Kusetoğulları, öğle namazının ardından Nergisli Mezarlığı'na defnedilecek.
Kaza nasıl olmuştu?
Dün akşam saat 22.00 sıralarında Hasan Sütlüceli (E-17), yönetimindeki DE 370 plakalı salon araç ile İnönü istikametine doğru seyrettiği sırada yolun solundan çıkarak takla atmıştı.
Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Nergisli'de sakin Hasan Kusetogulları (E-15) Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirmişti.
Araç sürücüsü Hasan Sütlüceli tutuklanmıştı.