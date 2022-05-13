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15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı mahkemeye çıkarıldı

Mahkeme, zanlının soruşturmanın selameti için 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

13 Mayıs 2022 Cuma 19:07
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15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı mahkemeye çıkarıldı

Uzaktan akrabası olan 15 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği gerekcesi ile tutuklanan zanlı R.K. bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube’de görevli Polis Çavuşu Ömer Faruk Şengil, zanlının ‘Cinsel tecavüz’, ‘Cinsel istismar’ ve ’16 yaşından küçük çocuğu istismar’ suçlarından tutuklandığını anlattı.

Şengil, müştekinin olay sonrası ailesinden korktuğu için gerçekleri gizlediğini daha sonra yaşadıklarını anlattığını ifade etti.

Polis, zanlının olayı anlattığını 15 yaşındaki kız çocuğunu evine götürdüğünü birlikte olduktan sonra fotoğrafları çekerek, arkadaşına gönderdiğini ifadesinde belirttiğini kaydetti.

Çocuğun muayeneden geçirildiğini, zanlıya ait cep telefonunun emare olarak alındığını kaydeden Şengil, 7 kişiden ifade alındığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Şengil, olayın çok ciddi olduğunu belirterek, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının soruşturmanın selameti için 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Son Güncelleme: 13.05.2022 20:52
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