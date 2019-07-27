Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Uzay Çöpçüleri 2050 Yılında İşbaşı Yapabilir
Uzay Çöpçüleri 2050 Yılında İşbaşı...
6 yaşında 8 milyon dolara mülk satın aldı
6 yaşında 8 milyon dolara...
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 501 kişinin hayatına mal oldu
501 kişinin hayatına mal oldu
Ay’a ilk ayak basılan anın görüntüleri satıldı!
Ay’a ilk ayak basılan anın...
PUBG için çok önemli güncelleme!
PUBG için çok önemli güncelleme!

15 Yaşındaki Kız Kayıp

15 yaşındaki kayıp Hayat Nur Habeşoğlu aranıyor

27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:26
15 Yaşındaki Kız Kayıp

Akçay’da sakin Hayat Nur Habeşoğlu saat 16:00 sıralarında, (K-15) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış halken geri dönmedi.

Hayat Nur Habeşoğlu aranmakta olup, soruşturma devam ediyor.

Diğer polisiye haber;

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 2018 – 2019 yılları arasında, Haspolat’ta faaliyet gösteren İrem Pazarlama Ltd. isimli iş yerinde pazarlamacı olarak çalışan C.P.(E-37)’nin, çeşitli markalardaki alkollü içkileri iş yeri adına başka bir iş yerine satmış gibi göstererek gerçekte konu ürünleri bir başka işyerlerine satıp karşılığında tahsil etmiş olduğu toplam 73.715 TL tutarındaki parayı şirket muhasebesine teslim etmeyip zimmetine geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Nur HabeşoğluKAYIPHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taka 3 gün poliste tutuklu kalacak
Taka 3 gün poliste tutuklu kalacak
Palta 3 gün poliste tutuklu kalacak
Palta 3 gün poliste tutuklu kalacak
Lefkoşa'da Korkutan Kaza!
Lefkoşa'da Korkutan Kaza!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim