15 Yaşındaki Kız Kayıp

Akçay’da sakin Hayat Nur Habeşoğlu saat 16:00 sıralarında, (K-15) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış halken geri dönmedi.

Hayat Nur Habeşoğlu aranmakta olup, soruşturma devam ediyor.

Diğer polisiye haber;

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 2018 – 2019 yılları arasında, Haspolat’ta faaliyet gösteren İrem Pazarlama Ltd. isimli iş yerinde pazarlamacı olarak çalışan C.P.(E-37)’nin, çeşitli markalardaki alkollü içkileri iş yeri adına başka bir iş yerine satmış gibi göstererek gerçekte konu ürünleri bir başka işyerlerine satıp karşılığında tahsil etmiş olduğu toplam 73.715 TL tutarındaki parayı şirket muhasebesine teslim etmeyip zimmetine geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.