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15 yaşındaki kıza tecavüz

01.11.2021 tarihinde saat 22.00 raddelerinde, 15 yaşındaki kız arkadaşını kullanımındaki motosiklete alıp Paşaköy – Aslanköy arasındaki boş bir arazi içerisine götürüp tecavüz eden H.İ.K, şikâyet üzerine 15.02.22 tarihinde derdest emri gereği tutuklandı.

16 Şubat 2022 Çarşamba 16:34
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15 yaşındaki kıza tecavüz
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15 yaşındaki kız arkadaşına tecavüz eden H.İ.K, şikâyet üzerine tutuklandı.

4 AY SONRA GELEN ŞİKAYET TUTUKLATTI

Mahkemede olayı aktaran polis zanlının 1 Kasım 20221 tarihinde  saat 22.00 raddelerinde, 15 yaşındaki kız arkadaşını kullanımındaki motosiklete alıp Paşaköy - Aslanköy arasındaki boş bir arazi içerisine götürüp tecavüz ettiğini  şikâyet üzerine zanlının 15 Şubat’ta tutuklandığını kaydetti.

MAHKEMEYE ÇIKARTILDI

Zanlı bugün “küçük çocuğa cinsel tecavüz, alıkoyma, vahim zarar, 16 yaşından küçük çocuğun istismarı ve kadına şiddet” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edildi.

BOŞ ARAZİ VE EVDE TECAVÜZ

Polis müştekinin önce boş bir arazide ardında da devam eden günlerde 2 kez evde tecavüze uğradığını ve doktor kontrolüyle kanıtlandığını açıkladı

Müştekinin şikayetçi olduğu başka bir meselenin soruşturması esnasında bu olayın ortaya çıktığını belirten tanık, mesele ile ilgili alınması gereken ifadeler yanında, olay yerinin incelenip fotoğraflanacağına değindikten sonra zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

(MHA)

Son Güncelleme: 16.02.2022 17:40
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