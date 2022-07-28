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Dövmecide tecavüz iddiası!
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15 yaşındaki kıza tecavüz iddiası

28 Temmuz 2022 Perşembe 09:23
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15 yaşındaki kıza tecavüz iddiası
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Girne’de tecavüz suçu işlediği iddia edilen U.S.(29) dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Hüseyin Tosun, zanlının 25 Temmuz’da Alsancak’ta dövme yapmayı öğrenmek üzere yanına gelen 15 yaşındaki kızın cinsel organını okşayarak cinsel saldırı suçunu işledikten sonra orak seks yaptırarak cinsel tecavüz suçunu işlediğini söyledi.

Polis, zanlının şikayet üzerine gözaltına alındığını hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Alınacak ifadeler olduğunu belirten polis, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Son Güncelleme: 28.07.2022 09:44
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