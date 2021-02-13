15 yaşındaki Ünek kayıp

Polis basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 10.02.2021 tarihinde Kuzucuk’ta sakin Kaliah Ruby Ayşe ÜNEK(K-15) ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir.

Bahse konu şahıs aranmakta olup soruşturma devam etmektedir.