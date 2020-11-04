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150 adet hapla yakalandı

Cezaevine uyuşturucu hap sokmak isterken suçüstü yakalanan gardiyan zanlı H.M mahkeme huzuruna çıkarıldı.

04 Kasım 2020 Çarşamba 14:47
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150 adet hapla yakalandı

Cezaevine uyuşturucu hap sokmak isterken suçüstü yakalanan gardiyan zanlı H.M mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı.

Polis, zanlının 03.11.202 tarihinde Narkotik tarafından alınan bilgide cezaevinde gardiyan olan zanlının cezaevine yüklü miktarda hap getireceğinin bilgisinin alındığını söyledi.

Polis, zanlının 21.00’de nizamiye giriş kapısından cezaevine giriş yaptığı esnada üzerinde yapılan aramada, sırt çantasının içinde ve siyah renk yırtık eldivenin parmaklarının içine yerleştirilmiş 150 adet uyuşturucu olduğuna inanılan Hap bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının gönüllü ifadesinde, cezaevinde uyuşturucu madde suçundan hükümlü tutuklu bulunan E.C.G’nin yönlendirmesiyle Mağusa’da aranan bir kişiden aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Polis, zanlının cep telefonundaki İş cep uygulamasında yapılan kontrolde Ekim ayında birçok kez, yine aranan bir kişiden para akışı olduğunun tespit edildiğini anlattı.

Polis, aranan şahıslar, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi

Son Güncelleme: 04.11.2020 16:16
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