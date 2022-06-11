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150 bin TL değerinde malzeme çaldı

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı S. D. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

11 Haziran 2022 Cumartesi 17:39
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150 bin TL değerinde malzeme çaldı
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(Kamalı Haber) –
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev, zanlı S. D.’nin “Sirkat” suçundan methaldar olduğunu söyledi. Sensev, zanlının 1 Haziran ile 7 Haziran günleri arasında Lefkoşa’da yer alan Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan Başman Şirketinde şantiye işlerini yapan İ.K.’ye ait toplam 150 bin TL değerindeki 50 adet iskele başlığı ve 200 adet teleskobik demir kreç malzemesini çaldığını belirterek, soruşturmanın 10 Haziran günü başlatıldığını kaydetti. Yürütülen soruşturma kapsamında aynı gün olay yerinde ve çevresindeki mobese kameralarında yapılan incelemede JG 805 plakalı araç ile sürücüsünün olay yerine giderek inşaat malzemelerini sirkat ettiğine dair görüntülere ulaşıldığını dile getiren Sensev, aracın olay anında zanlının tasarrufunda bulunduğunun ve incelenen mobese görüntülerinde de olay tarihinde zanlının söz konusu araç ile Lefkoşa'ya geldiğinin tespit edildiğini vurguladı. Sensev, zanlının aynı gün Gazimağusa'da tespit edildiğini ifade ederek, izahat istendiğinde ise aracı kendi tasarrufunda olduğu halde araç ile hiçbir yere gitmediğini beyan ettiğini bildirdi. Zanlının derdest emri gereği tutuklandığına işaret eden Sensev, zanlının ikametgahında yapılan aramada ise kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını söyledi. Sensev, soruşturma kapsamında 10 Haziran günü zanlının sirkat ettiği malzemelerin bir kısmının Gazimağusa'da faaliyet gösteren B. H. isimli dükkânda bulunduğuna dikkat çekerek, soruşturmanın ise devam ettiğini belirtti. Meseleyle ilgili aranmakta olan emarelerin, alınması gereken ifadelerin söz konusu olduğunu kaydeden Sensev, serbest kalması durumunda soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimalinin olması nedeniyle hakkında 3 gün tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının soruşturma maksaltı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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