150 Tl için cezaevini boyladı

Girne’de bir şahıstan sahtekârlıkla 150 TL aldığı tespit edilen E.K teminat talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, 19.08.2020 tarihinde, saat 12.00 sıralarında, Girne’ye bağlı Karakum’da faaliyet gösteren bir market içerisinde zanlının arızalı olan su hatlarını tamir edeceği vaadi ile sahte davranışla bir şahıstan 150 TL nakit parayı alarak, tasarrufuna geçirmek suretiyle sahtekârlıkla temin ettiğini söyledi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada zanlının tutuklandığını kaydeden Yanaroğlu, mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Yanaroğlu, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının benzer sabıkaları olduğunu, ayrıca 2020 yılı temmuz ayında da benzer suçtan teminat altında olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme zanlının 10 günü aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.