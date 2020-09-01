Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
45 gün süreyle cezaevine gönderildi
45 gün süreyle cezaevine gönderildi
150 Tl için cezaevini boyladı
150 Tl için cezaevini boyladı
Sahte evraklarla maaş desteği aldılar tutuklandılar
Sahte evraklarla maaş desteği aldılar...
Tecavüzle suçlanan öğretmen yeniden mahkemede
Tecavüzle suçlanan öğretmen yeniden mahkemede
1 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi
1 ayı aşmamak üzere cezaevine...

150 Tl için cezaevini boyladı

Girne’de bir şahıstan sahtekârlıkla 150 TL aldığı tespit edilen E.K teminat talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

01 Eylül 2020 Salı 18:05
621 Okunma
150 Tl için cezaevini boyladı

Girne’de bir şahıstan sahtekârlıkla 150 TL aldığı tespit edilen E.K teminat talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, 19.08.2020 tarihinde, saat 12.00 sıralarında, Girne’ye bağlı Karakum’da faaliyet gösteren bir market içerisinde zanlının arızalı olan su hatlarını tamir edeceği vaadi ile sahte davranışla bir şahıstan 150 TL nakit parayı alarak, tasarrufuna geçirmek suretiyle sahtekârlıkla temin ettiğini söyledi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada zanlının tutuklandığını kaydeden Yanaroğlu, mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Yanaroğlu, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının benzer sabıkaları olduğunu, ayrıca 2020 yılı temmuz ayında da benzer suçtan teminat altında olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme zanlının 10 günü aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.  

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
45 gün süreyle cezaevine gönderildi
45 gün süreyle cezaevine gönderildi
‘Hemen Kazan’ ikinci 100 Bini verdi
‘Hemen Kazan’ ikinci 100 Bini verdi
“UZLAŞMAZLIKLAR BARIŞÇI YOLLARLA ÇÖZÜMLENSİN”
“UZLAŞMAZLIKLAR BARIŞÇI YOLLARLA ÇÖZÜMLENSİN”
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim