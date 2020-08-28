150 Tl için dolandırıcılık!

Girne’de bir şahıstan sahtekârlıkla 150 TL aldığı tespit edilen E.K tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, 19.08.2020 tarihinde, saat 12.00 sıralarında, Girne’ye bağlı Karakum’da faaliyet gösteren bir market içerisinde zanlının arızalı olan su hatlarını tamir edeceği vaadi ile sahte davranışla bir şahıstan 150 TL nakit parayı alarak, tasarrufuna geçirmek suretiyle sahtekârlıkla temin ettiğini söyledi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada zanlının tutuklandığını kaydeden polis, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, soruşturma amaçlı 3 gün süre ile tutukluluk talep etti.

Mahkeme, hakkında soruşturma başlatılan zanlının ilk etapta 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.