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1500 TL destek ödemeleri bugün başlıyor

Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Fonu’nundan yapılacak bin 500 TL’lik destek ödemeleri bugün başlıyor.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 08:43
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1500 TL destek ödemeleri bugün başlıyor

17 Nisan’da uygulamaya konan Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Fonu’nundan yapılacak 1500 TL destek ödemeleri için İhtiyat Sandığı Dairesi personeli haftasonu ek mesai yaparak çalışmalarını tamamladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, İhtiyat Sandığı Dairesi personelini ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi. 1500 TL’lik ücret desteği için şuana kadar 56 bin başvuru alındığını belirten Bakan Sucuoğlu, bugünden itibaren ödenmeye başlanacak destekle ilgili çalışmaların tamamlanması amacıyla görevi başında bulunan İhtiyat Sandığı Dairesi personeline, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Sucuoğlu, ücret desteği başvurularının 8 Mayıs Cuma gününe kadar alınmaya devam edeceğini de anımsattı.

Kıbrıs Postası

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vatandas 2020-05-04 11:00:14

YAHU SIZ INSANLARLA DALGA GECERSINIZ BU GUN BANKAYA GITTIK 1500TL ALMAYA VE BANKANIN HABERI YOK DIYE BIZI GERI CEVIRDILER BU NASIL BIR SEY HALA DAHA PARA ALAMIYORUZ

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Bekliyoz 2020-05-04 12:10:06

Beklenen gün sanki sadaka verecekler 1500 tl 200 euro yani utanmazlar bu parayla ne yapacak millet...

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kıbrıslı 2020-05-04 12:27:05

1500 tl daha piyasada yok bıle. haklısınız arkadaslar bu para neyı karsılayacak cok merak ederım zaten

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polat 2020-05-04 12:58:08

neymiş bu 1500 tl ya, yok efendim şöyle oldu yok efendim boyle oldu vermeyin daha iyi milletle dalgami geciyorsunuz bankaya gidiyoruz haberimiz yok diyor,hayal dagitiyorlar

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vatandas 2020-05-04 13:17:52

VATANDAS ILE DALGA GECERLER GEL AL DIYORLAR AMA NEYI ALACAKSINIZ AYIP BE OY ZAMANI DA GELIN SIZE HALKINIZ OY VERECEK SIZLER HALKI AC BIRAKTINIZ NASIL OY ISTEYCEKSINIZ AMA SIZDE O YUZ VARDIR

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