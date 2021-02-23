1500 TL destek ödemeleri için başvurular bugün başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararı ile, 2021 yılı içerisinde faaliyetlerine ara verilen, kendi dahil ez az 1 en fazla 5 çalışan istihdam eden işverenler ile kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan işyerleri destek ödemesine başvurabileceğini duyurdu. Başvurular ihtiyat.gov.ct.tr adresinden yapılacak.

Yapılan yazılı açıklamada, 2021 yılı için yapılması öngörülen ücret destek ödemelerinin başvuruları bugün başlandığı belirtildi.

Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Üst Hastalıklar Komitesi kararları ile 2021 yılı içerisinde faaliyetlerine ara verilen; kendi dahil ez az 1 en fazla 5 çalışan istihdam eden işverenler ile kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan işyerlerine, kapalı kaldıkları sürelere göre, Bakanlığımız tarafından, aylık 1500 TL’ye kadar ücret desteği verilecek.

İşverenler ile kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların bu ücret desteğinden yararlanabilmesi için, 23 Şubat 2021 tarihinden 5 Mart 2021 tarihine kadar ihtiyat.gov.ct.tr adresine çalışanları adına başvuru yapabilecek.

Yapılan başvurular neticesinde belirlenen hak sahibi çalışanların ödemeleri İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından çalışanların hesabına yatırılacak.