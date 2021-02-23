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1500 TL destek ödemeleri için başvurular bugün başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1500 TL destek ödemeleri için başvurular, 23 Şubat- 5 Mart  2021 tarihleri arasında  ihtiyat.gov.ct.tr adresinden yapılabileceğini duyurdu.

23 Şubat 2021 Salı 14:20
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1500 TL destek ödemeleri için başvurular bugün başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararı ile, 2021 yılı içerisinde faaliyetlerine ara verilen, kendi dahil ez az 1 en fazla 5 çalışan istihdam eden işverenler ile kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan işyerleri destek ödemesine başvurabileceğini duyurdu. Başvurular ihtiyat.gov.ct.tr adresinden yapılacak.

Yapılan  yazılı açıklamada, 2021 yılı için yapılması öngörülen ücret destek ödemelerinin başvuruları bugün başlandığı belirtildi.

Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Üst Hastalıklar Komitesi kararları ile 2021 yılı içerisinde faaliyetlerine ara verilen; kendi dahil ez az 1 en fazla 5 çalışan istihdam eden işverenler ile kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan işyerlerine, kapalı kaldıkları sürelere göre, Bakanlığımız tarafından,  aylık 1500 TL’ye kadar  ücret desteği verilecek.

İşverenler ile kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların bu ücret desteğinden yararlanabilmesi için, 23 Şubat 2021 tarihinden 5 Mart 2021 tarihine kadar ihtiyat.gov.ct.tr adresine çalışanları adına başvuru yapabilecek.

Yapılan başvurular neticesinde belirlenen hak sahibi çalışanların ödemeleri İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından çalışanların hesabına yatırılacak.

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