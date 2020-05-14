Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
iPhone 12 fiyatı için yüzleri güldüren iddia!
iPhone 12 fiyatı için yüzleri...
1998 OR2, Dünya’nın yakınından geçecek
Dünyanın yakınından geçecek!
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Ramazanda corona virüse karşı 6 önemli uyarı
Ramazanda coronaya karşı 6 önemli uyarı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...

1500 TL katkı almakta sıkıntı yaşayanlara destek hizmeti

1500 TL Ücret desteğine başvuruda bulunup sıkıntı yaşayanlara destek hizmeti sağlanıyor.

14 Mayıs 2020 Perşembe 15:50
218 Okunma
1500 TL katkı almakta sıkıntı yaşayanlara destek hizmeti

Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında 17 Nisan’da uygulamaya konan 1500 TL Ücret Desteği almak için başvuruda bulunanların yaşadığı sorunların çözümlenmesi amacıyla destek hizmeti verilmeye başlandı.

Bu konuda sorun yaşayanların İhtiyat Sandığı Dairesi’ne ait ihtiyat.gov.ct.tr adresinde ‘‘Sorun Bildir’’ linkinin kullanılabileceği kaydedildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 1500 TL Ücret Desteğine başvuran işverenler, ihtiyat.gov.ct.tr adresinden ‘‘Destek Sorun Bildir’’ kısmını seçerek,  İhtiyat Sandığı İşyeri Sicil Numarası, Sosyal Sigorta İşyeri Tescil Numarası, İşgören (Çalışan) İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta Numarası bilgilerini girmek suretiyle, siteden başvurusunu sorgulayabilecek ve yaşadığı sıkıntıyı İhtiyat Sandığı Dairesi’ne iletebilecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü...
14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü...
Koronavirüsü yenen Kıbrıslı Türk yaşadıklarını anlattı
Koronavirüsü yenen Kıbrıslı Türk yaşadıklarını anlattı
Atakan cevapladı:
Atakan cevapladı:
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim