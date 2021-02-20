1500 TL’lik destek ödemeleriyle ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı

YEREL İŞGÜCÜ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ

Bakanlar Kurulu’nun Koronavirüs tedbirleri ve genel ekonomik kriz nedeniyle ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan ve otellerde, kumarhanelerde (casinolarda) ve turizm ve seyahat acentesinde çalışan sigortalı çalışanlara iş yerindeki istihdamının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla 2020’nin Aralık ayına mahsuben 1,500 TL istihdam destek ödemesi yapılmasını düzenleyen Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi (Değişiklik) Tüzüğü yürürlüğe girdi.

Ayrıca Ercan Devlet Havalimanı’nda faaliyet gösteren işyerlerinde (inşaat faaliyetleri hariç) çalışan sigortalı çalışanlara işyerindeki istihdamının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Aralık 2020 ayına mahsuben 1,500 TL istihdam destek ödemesi yapılacak.