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1508 test yapıldı, 3 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1508 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini, 1 kişinin yoğun bakımda tedavi altına alındığını açıkladı.

29 Ekim 2020 Perşembe 18:33
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1508 test yapıldı, 3 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1508 olduğunu, 3 pozitif vakaya  rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini, 1 kişinin yoğun bakımda tedavi altına alındığını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakaların yerel vakalar olduklarını, temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.

29 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1508

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3

Ülke dışından gelen vakalar –

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –

Yerel vakalar – 3

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 7

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 219.229

Toplam Vaka Sayısı- 927

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 852

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 70

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 18

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 51

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1

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