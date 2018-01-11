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153 öğrenci daha burs hakkı elde etti

Burs hakkı kazanan 153 öğrencinin daha isimleri açıklandı ve en kısa zamanda işlemlerini tamamlamak üzere Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’ne başvurmaları istendi.

11 Ocak 2018 Perşembe 16:22
153 öğrenci daha burs hakkı elde etti
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Burs hakkı kazanan 153 öğrencinin daha isimleri açıklandı ve en kısa zamanda işlemlerini tamamlamak üzere Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’ne başvurmaları istendi.

Dairenin açıklamasına göre, 2017-2018 Öğretim Yılı’nda eylül döneminde burs müracaatında bulunan öğrencilerin başvuruları değerlendirilmeye devam ediliyor.

Açıklamada, burs hakkı elde eden 872 öğrenci ile geliri kriter üstü olan 178 öğrenci belirlendiğinin duyurulduğu anımsatılarak, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’nden araştırması tamamlanan ve burs hakkı elde eden 153 öğrenci ile geliri kriter üstü olan 21 öğrenci daha belirlendiği kaydedildi.

Değerlendirme sonuçlarına göre ilk kez burs hakkı elde eden öğrencilerin ivedi olarak Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’ne başvurarak dosyalarını tamamlamaları istendi.

Dosya tamamlama işlemini geç yapan öğrencilere geriye dönük burs ödemesi yapılmayacağı belirtilen açıklamada, ayrıca gelir yönünden kriter üstü olanların bir defaya mahsus olmak üzere Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesine itiraz edebileceği belirtildi.

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