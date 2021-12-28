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159 işletmeye; 271 milyon 341 bin TL ceza!

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Ocak- Aralık 2021 tarihleri arasında denetlenen 159 işletmeye kurallara uymadıkları gerekçesiyle 271 milyon 341 bin 20 TL ceza kesildiğini açıkladı.

28 Aralık 2021 Salı 13:30
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159 işletmeye; 271 milyon 341 bin TL ceza!
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Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı, Ticaret Dairesi’nin hazırladığı raporlara göre; Ocak- Aralık 2021 tarihleri arasında, Lefkoşa’da 1121, Güzelyurt’ta 975, Girne’de 832 ve Gazimağusa’da toplam 573 iş yeri denetlendi. Ülke genelinde toplam denetlenen 3501 iş yerinden, kurallara uymayan 159 işletmeye ise toplam 271.341, 20 TL’lik ceza kesildi.

İşletmelere, “Azami kar yüzdeliğine uymama, istifcilik yapma, koşullu satış yapma,
fatura makbuz düzenlememe, belge, bilgi ibraz etmeme,etiket kurallarına uymama, tarihi geçmiş mal satma., ambalaj etiketinde yanıltıcı bilgi verme, fiyat etiketi bulundurmama, menü veya fiyat listesi bulundurmama, tüketiciyi yanıltma, perakende satış miktarında azaltma yapma, etiket fiyatı ile kasa fiyatının farklı olması, mal ve hizmetlerin standartlara uygun olmaması, bakım, onarım ve kullanılmasına ait tanıtımların Türkçe olmaması, denetim memurlarına bilgi ve belge vermeme, denetim memurlarının numune almalarına müsaade etmeme ve denetim memurlarının işyerlerine girmesini engelleme suçlarından ceza uygulandı.

Son Güncelleme: 28.12.2021 14:49
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