Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
10 yıl hapis cezası
10 yıl hapis cezası
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar
Yenişehir'de uyuşturucu operasyonu
Yenişehir'de uyuşturucu operasyonu
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
Dur ihtarına uymadı; ehliyetsiz olduğu anlaşıldı
Dur ihtarına uymadı; ehliyetsiz olduğu...
Flaş Haber
Turizm Sektörü Aşılanıyor
Kapat

15'i yerel 25 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 7940 test yapıldı, 15'i yerel 25 pozitif vakaya rastlandı, 27 kişi taburcu edildi"

14 Haziran 2021 Pazartesi 19:00
1434 Okunma
15'i yerel 25 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7940 olup,15'i  yerel 25 pozitif vakaya rastlanmış, 27 kişi taburcu edilmiştir. 

4 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 6 kişi daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olup, bu süreç içerisinde gözetim altında bulunmaktaydı. 15 kişi ise yerel vakadır. 


5 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Ortaköy-1/ Beyköy-1 / Surlariçi-1/ Meriç-1/ Gönyeli-1 

Girne 

Girne Merkez-6  / Karakum-1 

Gazimağusa 

Akdoğan-1/ Karakol-1 

Güzelyurt 

Kalkanlı -1 

14 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7940  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6 

Yerel Vaka Sayısı: 15   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 27  

Bugün Kaybedilen Hasta:   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.331. 219 

Toplam Vaka Sayısı: 7585  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7316  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 235 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23    

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 205  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 5 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 
 

Son Güncelleme: 14.06.2021 23:36
Anahtar Kelimeler:
KKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney'de 57 vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti
Güney'de 57 vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti
Lefkoşa'ya yapılacak olan 500 yataklı Devlet Hastanesi için çalışmalar devam ediyor
Lefkoşa'ya yapılacak olan 500 yataklı Devlet Hastanesi için çalışmalar devam ediyor
TRNC records 25 COVID cases
TRNC records 25 COVID cases
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim