16 aylık bebek boğulma tehlikesi geçirdi

Çatalköy’de dün havuza düşüp boğulma tehlikesi geçiren 16 aylık bebek Nehir Ada Niziplioğlu, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Polisten verilen bilgiye göre, Nehir Ada Niziplioğlu’nun bakımından sorumlu G.S. (K-36), görevini ihmalden tutuklandı.
Bebek, YDÜ Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedaviye alındı.
Öte yandan, Türkmenköy’de 25 Mayıs’ta kaldığı evde çıkan yangın sonucu yaşamını yitiren Mustafa Köleş’in (E-75) ölüm sebebinin “karbonmonoksik zehirlenmesi asfiksi” sonucu olduğu belirtildi.
Polis bülteninde, Köleş’in otopsi sonucuna yer verildi.