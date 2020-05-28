Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Bayram sofralarına özel 9 sağlıklı salata!
Bayram sofralarına özel 9 sağlıklı...
En besleyici 20 besin!
En besleyici 20 besin!
Diş macununun bu kullanım alanları "yok artık" dedirtiyor!
'Yok Artık' dedirtiyor...
Sakın çöpe atmayın
Öyle bir faydası var ki...
Baş dönmesinin sebebi vitamin eksikliği olabilir
Baş Dönmesinin Nedeni...

16 aylık bebek boğulma tehlikesi geçirdi

Çatalköy'de 16 aylık kız çocuğu havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirdi

28 Mayıs 2020 Perşembe 11:11
1070 Okunma
16 aylık bebek boğulma tehlikesi geçirdi

Çatalköy’de dün havuza düşüp boğulma tehlikesi geçiren 16 aylık bebek Nehir Ada Niziplioğlu, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisten verilen bilgiye göre, Nehir Ada Niziplioğlu’nun bakımından sorumlu G.S. (K-36), görevini ihmalden tutuklandı.

Bebek, YDÜ Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedaviye alındı.

Öte yandan, Türkmenköy’de 25 Mayıs’ta kaldığı evde çıkan yangın sonucu yaşamını yitiren Mustafa Köleş’in (E-75) ölüm sebebinin “karbonmonoksik zehirlenmesi asfiksi” sonucu olduğu belirtildi.

Polis bülteninde, Köleş’in otopsi sonucuna yer verildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mahkemeler randevulu sisteme geçti
Mahkemeler randevulu sisteme geçti
Başbakan Tatar, hükümetin ekonomik planlarını anlattı
Başbakan Tatar, hükümetin ekonomik planlarını anlattı
Tam 300 kilo!
Tam 300 kilo!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim