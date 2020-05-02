16 Kişi Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Etti

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; dün (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 7 kişinin kısmi, 9 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 16 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 10 kişinin ise yasağa rağmen maske takmadığı tespit edilmiştir. Polisten yapılan açıklamada, bahse konu şahısların tutuklanmış olup, soruştıurma devam etmektedir.