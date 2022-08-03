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16 sendika Maliye Bakanı Şan’a taleplerini iletti

16 sendika, Maliye Bakanı Alişan Şan ile görüşerek, “Asgari ücret, kamu maaşları ile gelir vergisi dilimleri ve indirimleri” konusundaki taleplerini iletti.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 12:25
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16 sendika Maliye Bakanı Şan’a taleplerini iletti
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KTAMS Başkanı Güven Bengihan sendikalar adına yaptığı ortak açıklamada, Maliye Bakanlığı bürokratlarının da görüşmede yer aldığını kaydetti. Bengihan, sendikaların bu konunun takipçisi olacağını ve sonuç alınıncaya kadar mücadele edeceğini vurguladı.

Bengihan, Maliye Bakanlığı’na iletilen talepleri şöyle sıraladı:

“Asgari ücretin düzenlenmesi; asgari ücret vergiden muaf olacak şekilde gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır. Asgari ücret belirleme kriterleri güncellenmeli ve Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısı değiştirilmelidir. Ayrıca, özel sektörde çalışanların, patronların insafına terk edilerek sömürülmesinin önüne geçilmesi için özel sektörde sendikalaşmayı sağlayacak yasal düzenleme bir an önce Meclis'e gönderilmelidir.

2011 sonrası kamuya girenlerin maaşlarına belirlenecek bir takvimlendirme çerçevesinde ek artış yapılarak maaşlarda eşitlik sağlanmalıdır.

47/2010 sayılı yasayı getirenler kamu çalışanlarını bir günde yüzde 35’e varan oranda fakirleştirerek tarihe geçtiler. ‘47/2010 Sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık Maaş –Ücret ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’ altında çalışanların maaşlarla ilgili mağduriyetlerinin giderilmesi için belirlenecek takvimlendirme çerçevesinde yapılacak artışlarla süreç içerisinde maaşlar eşitlenmelidir.

Gelir vergisi dilimleri ve indirimleri; Her yılın Ocak ayında gelir vergisi vergi dilimleri ve indirimlerinin güncellenmesi gerekmektedir. Geçtiğimiz iki yılda Türk Lirası’nın değer kaybı ve enflasyon tavan yapmıştır. Gelir vergisi vergi dilimleri ve indirimlerini ekonomik akla ve ekonomik gerçeklere uygun olarak güncellemekte geç bile kalınmıştır.

2022 yılı Haziran ayı hayat pahalılığı oranı 56.76 olarak açıklanmıştır. Ekonomistler, 2022 yılı Aralık ayında bu oranın %110 civarı olacağını tahmin etmektedir. Tüm bu gerçekler ışığında 2023 yılına ait kişisel indirim miktarının en az 210,000 TL olması gerekmektedir.”

Ortak açıklamaya imza koyan sendikalar şöyle:

“KTAMS, KAMUSEN, KAMU-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, TÜRK-SEN, DEV-İŞ, HÜR-İŞ, BES, KOOP-SEN, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN, TIP-İŞ, MALİYE-SEN, DAÜ-SEN, DAÜ BİR-SEN, MEMUR-SEN.”

Son Güncelleme: 03.08.2022 12:57
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