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16'sı yerel 23 pozitif vaka
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16'sı yerel 23 pozitif vaka

Bakan Pilli: "Toplam 4784 test yapıldı, 16'sı yerel 23 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi hayatını kaybetti" 

16 Şubat 2021 Salı 19:01
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16'sı yerel 23 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 4784 olduğunu, 16'sı yerel 23 pozitif vakaya rastlandığını , 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 75 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını ,16 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Pilli, vakalardan 11 kişinin Lefkoşa, 10 kişinin Girne, 2 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğunu belirtti.  

16 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4784 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7 

Yerel Vaka Sayısı: 16 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 75  

Bugün Kaybedilen Hasta: 1  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 482.118  

Toplam Vaka Sayısı: 3105 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2483  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 601  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 148 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 443 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 20 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10

Son Güncelleme: 16.02.2021 20:04
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