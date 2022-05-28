16 ve 37 yaşındaki 2 kayıp aranıyor

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

27.05.2022 tarihinde, Dörtyol’da sakin Amira FILIPPOVA(K-16)’nın kalmakta olduğu ikametgahına dönmediği ve kendisinden haber alınamadığı Polisin bilgisine getirilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

26.05.2022 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Gazimağusa’da, sakin Selda BEYİTOĞLULARI(K-37), kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.