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16 ve 37 yaşındaki 2 kayıp aranıyor

Dörtyol ve Mağusa'da 2 kayıp kadın aranıyor....

28 Mayıs 2022 Cumartesi 10:44
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16 ve 37 yaşındaki 2 kayıp aranıyor

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

27.05.2022 tarihinde, Dörtyol’da sakin Amira FILIPPOVA(K-16)’nın kalmakta olduğu ikametgahına dönmediği ve kendisinden haber alınamadığı Polisin bilgisine getirilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

26.05.2022 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Gazimağusa’da, sakin Selda BEYİTOĞLULARI(K-37), kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 28.05.2022 10:46
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