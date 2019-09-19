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16 Yaşındaki Kayıp Şahıs Aranıyor

19 Eylül 2019 Perşembe 17:09
16 Yaşındaki Kayıp Şahıs Aranıyor

Lefkoşa sakini 16 yaşındaki Sıla Balık’ın, 17 Eylül’de ikametgahından ayrıldığı ve halen geri dönmediği belirtildi.

VİZE ALABİLMEK İÇİN SAHTE ÖĞRENCİ BELGESİ TEDAVÜLE SÜRDÜ

Türkiye’ye gitmek için vize almak maksadıyla sahte öğrenci belgesi temin eden bir kişi tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, isminin baş harfleri S.S. (E-30) olan şahsın, temin ettiği sahte öğrenci belgesini Lefkoşa’da ilgili kuruma vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK    

Ortaköy’de faaliyet gösteren China Baazar isimli iş yerinde çalışan S.P.’nin (E-38) 2017- 2019 yılları sırasında iş yerine ait muhtelif eşyaları sahte sipariş fişi düzenlemek suretiyle başka iş yerlerine satarak yaklaşık 257 bin TL temin ettiği tespit edildi. 

Bahse konu şahıs tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
KAYIPYaşında16
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