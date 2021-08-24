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16 yaşındaki kıza taciz

16 yaşındaki kız çocuğunun göğsünü sıktığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı M.B tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

24 Ağustos 2021 Salı 13:40
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16 yaşındaki kıza taciz

(Kamalı Haber)

16 yaşındaki kız çocuğunun göğsünü sıktığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı M.B tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, zanlının Cinsel Saldırı suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 2021 yılı Temmuz ayı içerisinde Lefkoşa’da eski saray sokak üzerinde bulunan boş bir arazi içerisinde Lefkoşa’da sakin M.B'nin (E-62) aynı bölgede sakin 16 yaşındaki kız çocuğunun sağ eli ile sol göğsünü cinsel davranışla kasten arzusu hilafına sıkmak sureti ile cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı.

Polis, olayın polisin bilgisine 23.08.2021 tarihinde rapor edildiğini ve zanlının aynı tarihte derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, müştekinin ifadesinde zanlının kendisine telefonda mesaj attığını belirttiğini söyleyerek, telefon kayıtlarının incelenmesi gerektiğini anlattı.

Polis, alınması gereken ifadeler, soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına istenilen tutukluluk emrini verdi.

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