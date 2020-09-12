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16 yaşındaki kıza tecavüz etti

Lefkoşa Hamitköy’de meydana gelen 16 yaşından küçük kız çocuğunu alı koyma ve cinsel tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.Ç mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Eylül 2020 Cumartesi 11:59
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16 yaşındaki kıza tecavüz etti

Lefkoşa Hamitköy’de meydana gelen 16 yaşından küçük kız çocuğunu alı koyma ve cinsel tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.Ç mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Kadına Karşı suçlarla mücadele biriminde görevli deneyimli Polis Çavuşu Tolga Ateşli olayla ilgili bulguları aktardı.

Ateşli, huzurda bulunan zanlının Güzelyurt’ta daha önceden tanıdığı 16 yaşından küçük kız çocuğunu 7 Eylül tarihinde aracına alarak Lefkoşa’ya getirdiğini ve ormanlık bir alan içerisinde söz konusu kız ile cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

Polis olayın polisin bilgisine kızın kayıp olduğu bilgisi ile geldiğini ve daha sonra yapılan araştırmada söz konusu kız çocuğunu zanlının alı koyduğunun tespit edildiğini ve kızın verdiği ifade ile zanlının verdiği ifadede cinsel ilişkiye girdiklerinin belirtilmesi üzerine kızın doktor kontrolünden geçirildiğini ve söz konusu ilişkinin gerçekleştiği tespitinin yapıldığını mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz tamamlanmadığını müştekinin bir daha doktor kontrolünden geçirileceğini belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Tecavüz
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