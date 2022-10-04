16 yaşındaki zihinsel engelli kıza tecavüz...

Polis mesele ile ilgili tutuklu olan A.D'nın olay saatlerinde Mağusa'da olduğunu belirledi ve A.D'yi serbest bıraktı.

Zihinsel engelli kız yeniden sorgulandı ve kendisine tecavüz eden kişinin S.D olduğunu söyledi.

Mahkemeye bulguları anlatmak üzere yemin altında şahadet veren polis çavuşu Arif Tolgan, zanlının suçunu itiraf ettiğini açıkladı ve soruşturma amaçlı mahkemeden süre talep etti.

Yargıç Şevket Gazi polis çavuşunun yemin altında verdiği şehadetini ve talebini değerlendirerek, soruşturmanın selameti açısından zanlının 3 gün poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

Kaynak: MHA