Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Yenişehir'de uyuşturucu operasyonu
Yenişehir'de uyuşturucu operasyonu
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
Dur ihtarına uymadı; ehliyetsiz olduğu anlaşıldı
Dur ihtarına uymadı; ehliyetsiz olduğu...
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3 Şahıs Teminata Bağlandı
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3...
Kendilerine yan baktı diye adam dövdüler
Kendilerine yan baktı diye adam...

16 yerel pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 6975 test yapıldı,16 yerel pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi"

12 Haziran 2021 Cumartesi 19:03
856 Okunma
16 yerel pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6975 olup, 16 yerel pozitif vakaya rastlanmış, 8 kişi taburcu edilmiştir.


2 kişi Lefkoşa, 11 kişi Girne, 1 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Marmara-1/ Gelibolu-1

Girne

Girne Merkez-7 / Aşağı Girne-1/ Yukarı Girne-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Karşıyaka-1

İskele

Aygün-1

Lefke

Gemikonağı-2

12 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6975

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:

Yerel Vaka Sayısı: 16

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 8

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.316.745

Toplam Vaka Sayısı: 7543

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7255

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 254

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23    

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 226    

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 3

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 670  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 196   

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3579

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 10.083 

Son Güncelleme: 12.06.2021 20:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021-Kolej Giriş Sınavları Sonuçları açıklandı
2021-Kolej Giriş Sınavları Sonuçları açıklandı
TRNC records 16 COVID cases
TRNC records 16 COVID cases
Ersan Saner partililerine birlik çağrısı yaptı
Ersan Saner partililerine birlik çağrısı yaptı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim